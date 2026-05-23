La replica dell’ultima puntata di Beautiful è disponibile in streaming. La soap opera americana, trasmessa da oltre 25 anni nel primo pomeriggio su Canale 5, è andata in onda oggi. I fan possono rivedere gli episodi tramite le piattaforme di streaming ufficiali. La serie continua a essere seguita da un vasto pubblico e le puntate sono accessibili anche dopo la messa in onda.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 23 Maggio. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

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