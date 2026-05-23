Nella notte a Napoli, un uomo di 37 anni di Pianura, già noto alle forze dell’ordine, è stato colpito da colpi di arma da fuoco. È in condizioni gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto. Non sono stati resi noti dettagli sulla dinamica dell’agguato o sui possibili sospetti. La vittima ha precedenti penali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un 37 enne di Pianura già noto alle forze dell’ordine è rimasto vittima la scorsa notte di un agguato a colpi di arma da fuoco. L’uomo, mentre era a bordo della sua Fiat Panda, in via Carrucci, a Napoli, è stato avvicinato da alcuni individui che hanno fatto fuoco ferendolo in due punti: all’addome e al braccio sinistro. Sul posto i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno rinvenuto un bossolo oltre ad alcune tracce ematiche. Ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, l’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durante il quale i medici hanno estratto un frammento di ogiva dall’intestino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Agguato a Napoli, grave un 37enne con precedenti

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