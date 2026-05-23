Aggressione al Parterre | Amadio accusa il Comune di aver ignorato i rischi

Un rappresentante ha accusato il Comune di aver ignorato i segnali di pericolo nel Parterre per mesi, non adottando misure di vigilanza adeguate. L’intervento segue un episodio di aggressione avvenuto nella zona, che ha sollevato dubbi sulla gestione e controllo dell’area pubblica. La questione riguarda le responsabilità nella mancata prevenzione e l’assenza di interventi per garantire la sicurezza dei frequentatori. Le autorità sono chiamate a rispondere sulle decisioni prese e sui controlli effettuati nel tempo.

? Domande chiave Come sono stati ignorati i segnali di pericolo per mesi?. Chi deve rispondere della mancata vigilanza nel Parterre?. Quali misure concrete propone Amadio per fermare il degrado?. Perché le segnalazioni dei cittadini non hanno ottenuto risposte?.? In Breve Amadio segnalava degrado e bivacchi anche nell'area dell'ex Pirelli. Richiesta di vigilanza fissa e videosorveglianza per il Parterre. Proposta di allontanamento irregolari e potenziamento pattuglie nei parchi. Critiche al sindaco Luca Salvetti per inerzia sulla sicurezza urbana. Mercoledì scorso, nell’area verde del Parterre a Livorno, un bambino è stato aggredito con sassi e bottiglie prima di subire il furto della bicicletta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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