Un prodotto per capelli ha ricevuto circa 15 mila recensioni positive, confermandosi come l’olio preferito da molte persone, tra cui alcune celebrità. Molti utenti lo usano regolarmente e ne apprezzano i risultati. Tuttavia, si ricorda che cambiamenti di colore e styling frequenti possono danneggiare i capelli, rendendoli più fragili.

C’è una cosa che dimentichiamo spesso quando cambiamo colore o sperimentiamo styling diversi: è che i capelli possono rovinarsi e diventare molto più fragili. Per porre rimedio a una chioma spenta e sfibrata la soluzione più immediata è quella di tagliare le lunghezze. Non è detto che dobbiamo ricorrere a questi rimedi drastici. C’è un olio miracoloso, e non siamo solo noi a dirlo ma anche le numerose recensioni e le celebs che da anni lo usano per i loro look da red carpet, che ridà luce e nutrimento ai capelli senza ungerli. Olaplex Bonding Oil N°7 con poche gocce sapientemente distribuite va a riparare i capelli danneggiati. Offerta Olaplex Bonding Oil N°7 L’olio ristruttura i capelli 29,50 EUR?14% 25,30 EUR Acquista su Amazon I benefici dell’olio Olaplex. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - 15mila recensioni confermano che questo è l’unico olio che i tuoi capelli desiderano (e lo usano anche le celebs)

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