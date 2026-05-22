Notizia in breve

Oggi sul calciomercato sono state annunciate varie operazioni. Un club ha ufficializzato l'acquisto di un attaccante, mentre un altro ha ceduto un centrocampista in prestito. Sono stati definiti anche i dettagli di un trasferimento tra due squadre di categoria superiore. Inoltre, si è parlato di rinnovi contrattuali e di trattative ancora in corso. Le notizie sono aggiornate in tempo reale dalla redazione di Calcio News24.