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Oggi sul calciomercato sono state annunciate varie operazioni. Un club ha ufficializzato l'acquisto di un attaccante, mentre un altro ha ceduto un centrocampista in prestito. Sono stati definiti anche i dettagli di un trasferimento tra due squadre di categoria superiore. Inoltre, si è parlato di rinnovi contrattuali e di trattative ancora in corso. Le notizie sono aggiornate in tempo reale dalla redazione di Calcio News24.
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