Madrid, estate 2010. La Spagna è in delirio per i Mondiali sudafricani e il Paese sembra sospeso in un’euforia collettiva destinata a diventare trionfo. È in questo contesto già di per sé assai complicato che la commissaria di polizia María Ruiz si trova a dover investigare su un delitto apparentemente inspiegabile. In Summer in Red infatti il cadavere di un giovane dall’identità sconosciuta getta le forze dell’ordine nel panico. Non vi sono piste apparenti, potenziali moventi e soprattutto manca lo straccio di un indiziato. Nel corso delle sue indagini, María troverà la collaborazione fondamentale dell’esperto giornalista Luna, in crisi per via dell’ingerenza del digitale nel suo lavoro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Summer in Red: un thriller spagnolo che denuncia senza graffiare – Recensione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

White Villages of Spain 2. Cabo de Gata (Cape of Cats)

Sullo stesso argomento

The Red Line: un thriller sulle truffe telefoniche – RecensioneOrn, casalinga benestante della classe media di Phuket, riceve una telefonata da coloro che si palesano come sedicenti agenti di polizia.

Summer in Red: un thriller spagnolo che denuncia senza graffiare – RecensioneLa protagonista di Summer in Red è un'esperta poliziotta spagnola che indaga su omicidi legati al mondo ecclesiastico. superguidatv.it

Sento di essere finito in un buco (Cerco Raccomandazioni) reddit