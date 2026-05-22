Lo Standard Liegi si prepara a sfidare lo Charleroi nel derby Vallone, ultimo turno del girone Conference della Jupiler League belga. La partita si giocherà sabato 23 maggio 2026 alle 20:45 e le formazioni sono state ufficializzate. La squadra di Euvrard ha la qualificazione in tasca prima del match, che potrebbe decidere la posizione finale nel girone. Le quote e i pronostici sono già disponibili, ma ancora non sono stati definiti i dettagli delle formazioni.

Si chiude il girone Conference della Jupiler League belga e lo Standard Liegi di Euvrard ha la qualificazione in mano alla vigilia del derby Vallone contro lo Charleroi. I rouches hanno espugnato Westerlo approfittando del pareggio interno del Genk, e sono saliti a +2 in classifica. Con una vittoria la squadra accederà agli spareggi per andare in Conference con la quinta della poule scudetto,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Standard Liegi-Charleroi (sabato 23 maggio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

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