Nel quartiere Coppedè di Roma, si sono uditi diversi suoni di sirene e richiami di creature mitologiche, parte di un’installazione artistica dedicata a Gino Coppedè. Le strade sono state decorate con elementi che raffigurano arpie, boschi fantastici e dettagli floreali, creando un ambiente che richiama un mondo fiabesco. L’intervento artistico comprende sculture e decorazioni che si integrano nelle facciate degli edifici, trasformando l’area in un grande allestimento tematico.

C’è un angolo di Roma che sembra uscito da una fiaba, dove palazzi decorati, creature mitologiche e dettagli floreali trasformano le strade in un piccolo mondo fantastico. Ed è proprio da qui che parte Natura fantastica. Aspettando Coppedè 2027, il progetto dedicato ai 100 anni dalla morte di Gino Coppedè. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> L’appuntamento è per il 24 maggio nello Spazio Veneziano, nel cuore del celebre quartiere tra via Tagliamento e corso Trieste, con un evento speciale che unisce arte, storia e laboratori creativi. Protagonista dell’iniziativa è l’artista Corrado Veneziano, che ha reinterpretato l’universo visionario di Coppedè attraverso opere ispirate agli affreschi, agli arredi e ai dettagli architettonici del quartiere. 🔗 Leggi su Funweek.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Temi più discussi: Natura fantastica: Corrado Veneziano omaggia Gino Coppedè; Roma, nel quartiere Coppedè spuntano sirene, arpie e boschi fantastici: l’omaggio artistico a Gino Coppedè; ‘Natura fantastica. Aspettando Coppedè 2027’ a Corrado Veneziano; A Roma la masterclass più chic della stagione: cinque portate tra mare e Champagne.

Roma, nel quartiere Coppedè spuntano sirene, arpie e boschi fantastici: l’omaggio artistico a Gino CoppedèC’è un angolo di Roma che sembra uscito da una fiaba, dove palazzi decorati, creature mitologiche e dettagli floreali trasformano le strade in un piccolo ... funweek.it

Il Quartiere Coppedè di Roma compie 100 anni: gli eventi che celebrano un secolo di architettura visionariaNel quartiere Trieste, tra Via Salaria e Via Nomentana, Roma nasconde un piccolo universo dove il tempo sembra essersi fermato: il Quartiere Coppedè. Costruito tra il 1915 e il 1927 dall’architetto ... quotidiano.net