Premio Oleario Pomea d’Oro a Silvio Pasquato la 28ª edizione

La 28ª edizione del Premio Oleario Pomea d’Oro si è svolta presso il nuovo MUSeuM – Museo degli Euganei di Villa Beatrice d’Este, recentemente inaugurato sul Monte Gemola. La manifestazione, dedicata alla valorizzazione dell’olio extravergine prodotto nei Colli Euganei, ha premiato il riconoscimento per l’eccellenza. Durante l’evento, è stato annunciato il vincitore di questa edizione, Silvio Pasquato. La cerimonia si è svolta in un ambiente che unisce tradizione e innovazione, con la presenza di diversi protagonisti del settore.

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