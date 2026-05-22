Uno studio condotto da Censis e Confcooperative, presentato al Festival di Trento, analizza le prospettive future delle pensioni. Secondo i dati, le persone che usciranno dal mondo del lavoro nel 2060 riceveranno assegni più leggeri rispetto ad oggi. La ricerca stima un calo di quasi 17 punti percentuali negli importi delle pensioni future. La questione riguarda l’evoluzione del sistema previdenziale e le possibili ripercussioni sui pensionati di domani.

Chi va in pensione oggi prende l’81,5 sull’ultimo stipendio, chi uscirà nel 2060 il 64,8 per cento. C’è un altro spread di cui si parla molto meno rispetto a quello sui titoli di Stato. È il differenziale nel rapporto tra importo della prima pensione rispetto all’ultima retribuzione. Chi uscirà dal lavoro nel 2060 a 67 anni di età dopo aver iniziato a lavorare nel 2022 subirà un taglio di quasi 17 punti percentuali rispetto a chi è uscito dal lavoro con la stessa età anagrafica nel 2020 dopo aver iniziato nel 1982. I numeri elaborati dal Censis e Confcooperative sono emersi durante il panel «Lavoro e pensioni sulle montagne russe tra opportunità e trappole del futuro» (moderato da Nicola Saldutti del «Corriere della Sera») al Festival dell’Economia di Trento. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Pensioni, assegni più leggeri per chi uscirà dal lavoro nel 2060

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