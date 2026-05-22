Parkinson | a Palermo un congresso su differenze di sesso età e miti da sfatare

Domani (sabato 23 maggio 2026) Villa Magnisi ospiterà il congresso "Vivere il Parkinson con le differenze di sesso ed età. I miti da sfatare", un appuntamento scientifico e multidisciplinare dedicato alla malattia di Parkinson. L'evento, copresieduto dalle neurologhe Mirella Colombo Brizzi e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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