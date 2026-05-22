Roma, 22 mag. (Adnkronos) - È online il quinto episodio di "Amazing - idee e buone pratiche per una città sostenibile", il podcast realizzato da Ama e Adnkronos per una vita più green. Il V episodio della serie, "Troppo o troppo poco: dallo spreco alimentare all'energia pulita" va alla scoperta di come l'innovazione industriale di Ama, attraverso i nuovi biodigestori e la rimodulazione della raccolta, sia in grado di trasformare lo scarto in energia pulita e di come l'educazione nelle scuole possa creare una nuova generazione consapevole, partendo dal paradosso fra spreco e povertà alimentare. "Amazing", un progetto Ama e Adnkronos. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Online il quinto episodio di 'Amazing', il podcast Ama-Adnkronos per una vita più green

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