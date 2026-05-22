Meteo Genova e Liguria | le previsioni per il weekend

Per il fine settimana del 23 e 24 maggio 2026, le previsioni meteo indicano condizioni variabili nella regione di Genova e Liguria. Gli esperti di 3BMeteo.com segnalano che sabato sarà caratterizzato da nubi sparse e possibili piovaschi, mentre domenica si prevede un miglioramento con schiarite e temperature in aumento. La tendenza per l'inizio della settimana successiva prevede un proseguimento di condizioni instabili, con possibili piogge e variazioni di temperatura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ecco le previsioni degli degli esperti di 3BMeteo.com per sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, con uno sguardo alla tendenza per l'inizio della nuova settimana. Si avvicina l'estate e salgono le temperature, nel fine settimana in rialzo.Meteo Genova e Liguria venerdì 22 maggioAlta pressione in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meteo in Liguria, ecco le previsioni per il fine settimana Meteo Genova e Liguria: le previsioni per il weekend ift.tt/MOIuoWf ift.tt/xvId7wF x.com Meteo Genova e Liguria, le previsioni per il weekendVenerdì 15 maggio la pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un peggioramento serale. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'i ... genovatoday.it Meteo Genova e Liguria, le previsioni per la settimana: quando torna la pioggiaRiviera di ponente con cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge e miglioramento serale. A Genova tempo variabi ... genovatoday.it