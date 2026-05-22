Meteo Genova e Liguria | le previsioni per il weekend
Per il fine settimana del 23 e 24 maggio 2026, le previsioni meteo indicano condizioni variabili nella regione di Genova e Liguria. Gli esperti di 3BMeteo.com segnalano che sabato sarà caratterizzato da nubi sparse e possibili piovaschi, mentre domenica si prevede un miglioramento con schiarite e temperature in aumento. La tendenza per l'inizio della settimana successiva prevede un proseguimento di condizioni instabili, con possibili piogge e variazioni di temperatura.
Ecco le previsioni degli degli esperti di 3BMeteo.com per sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, con uno sguardo alla tendenza per l'inizio della nuova settimana. Si avvicina l'estate e salgono le temperature, nel fine settimana in rialzo.Meteo Genova e Liguria venerdì 22 maggioAlta pressione in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Meteo in Liguria, ecco le previsioni per il fine settimana
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Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria facebook
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