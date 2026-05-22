Madonna ha commentato le voci secondo cui la musica dance sarebbe ormai morta, suggerendo che chi lo pensa potrebbe ascoltare la musica sbagliata. La cantante ha fatto questa affermazione in un messaggio rivolto ai sostenitori di questa tesi, mentre si prepara a pubblicare il suo prossimo lavoro. La discussione sulla vitalità del genere musicale si è riaccesa nel web, con alcuni utenti che hanno citato anche artisti come Charli XCX. La cantante ha quindi ribadito che la musica dance continuerà a vivere nel tempo.

No, la musica dance non scomparirà nel 2026, parola di Madonna. In vista dell’uscita del suo attesissimo album Confessions II, attesissimo seguito di Confessions on a Dance Floor del 2005, la Regina del Pop ha dichiarato mercoledì su Instagram che il genere che lei stessa ha contribuito a lanciare nel mainstream sarebbe ancora vivo e vegeto. «Se la vostra pista da ballo vi sembra morta», ha scritto, «forse state ascoltando la musica sbagliata». Il post di Lady Ciccone potrebbe benissimo essere stato un messaggio generico, senza un destinatario specifico in mente. Il web, tuttavia, è convinto che Madge abbia una frecciatina a Charli XCX che, nel suo nuovo singolo Rock Music, canta: «I think the dance floor is dead So now we’re making rock music». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Madonna manda un messaggio a chi sostiene che la musica dance sia “morta”: «Forse state ascoltando la musica sbagliata» (e il web tira in ballo Charli XCX)

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La Madonna Ti Ha Scelto: Questo Messaggio È Per Te Che Stai Guardando Adesso (Non È Un Caso)

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