Liverpool-Brentford domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Notizia in breve

Domenica 24 maggio 2026 alle 17:00 si giocherà la match tra Liverpool e Brentford. La partita si svolge nell’ambito della Premier League, con il Brentford che occupa ancora la nona posizione in classifica. Le formazioni sono state annunciate, e sono disponibili quote e pronostici relativi all’incontro. La sfida rappresenta l’ultimo impegno stagionale tra le due squadre, senza altri eventi legati a questa partita.