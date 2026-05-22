Un marchio di lusso britannico, noto per i suoi capi e accessori, è stato coinvolto in una disputa legale riguardante l'uso del nome e del logo. La causa è stata intentata da un’altra azienda che sostiene di averne i diritti esclusivi. La controversia riguarda anche alcuni modelli di prodotti, con richieste di rimozione dal mercato e risarcimenti. La vicenda si è svolta davanti a un tribunale di primo grado.

Life&People.it È una delle maison più longeve e iconiche al mondo e continua, a distanza di oltre un secolo, a ridefinire i codici estetici della moda contemporanea. La sua grammatica visiva, immediatamente distinguibile, ha attraversato epoche, generazioni e linguaggi stilistici senza mai perdere la propria identità. Al centro della storia del marchio Burberry c’è la capacità di trasformare un semplice motivo a quadri in un segno culturale globale. In un secolo il brand si è reso simbolo dell’ heritage britannico, ma senza mai perdere lo status di desiderio contemporaneo. La sua stampa check, nata come dettaglio funzionale all’interno dei trench coat, è ancora oggi emblema di appartenenza, lusso e riconoscibilità. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - La storia del marchio Burberry simbolo del lusso contemporaneo

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Il giorno in cui Burberry è diventata un brand da evitare

Temi più discussi: Burberry presenta la campagna 'A Good Sport' per l'autunno 2026; Moda d'archivio: l'ascesa del collezionismo vintage d'alta gamma; Burberry torna all’utile nonostante il calo del fatturato (-2%). Il titolo scivola a Londra; Chopard e la storia della Palma D'Oro al Festival di Cannes.

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