La frenata del petrolio sostiene i mercati europei ma per l’UE il quadro resta complesso

Questa settimana i mercati azionari europei sono stati influenzati principalmente dalle notizie provenienti dal Medio Oriente, mentre il settore petrolifero ha registrato una diminuzione dei prezzi. Nonostante questa frenata del petrolio abbia contribuito a sostenere gli indici, l’andamento generale resta condizionato da un quadro economico europeo che si presenta ancora fragile e complesso. Le tensioni internazionali e le preoccupazioni sulla crescita economica continuano a influenzare la situazione sui mercati finanziari del continente.

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