Dopo oltre 200 episodi, per La forza di una donna è arrivato il momento della fine, un epilogo liberatorio per la protagonista Bahar, che ha imparato a non essere prigioniera del suo passato Dopo tre stagioni, La forza di una donna arriva a un finale (in onda stasera su Canale 5 alle 21:45) che chiude definitivamente tutte le storyline principali. L'ultima puntata di Kad?n (questo il titolo originale della serie) punta sulla liberazione emotiva di Bahar. Il suo non è certo il lieto fine perfetto, ma riesce finalmente a interrompere il ciclo di sofferenza che l'ha travolta per anni. Come finisce La forza di una donna Il finale della soap turca mostra la verità sulla morte di Sarp e la fine del conflitto con Sirin. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La forza di una donna, il finale spiegato: Sirin smascherata, la rinascita di Bahar

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