Il Pd chiama circoli e iscritti | la nuova campagna a Bologna

Il Partito Democratico ha avviato una nuova campagna coinvolgendo circoli e iscritti a Bologna. Il segretario del partito ha illustrato le quattro fasi del progetto, che iniziano nella città e proseguono in altre aree. La prima fase prevede incontri e iniziative sul territorio, mentre le successive saranno dedicate alla diffusione di materiali e alla mobilitazione degli iscritti. L’obiettivo è rafforzare la presenza del partito locale attraverso un piano strutturato e capillare.

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