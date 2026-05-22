Il Pd chiama circoli e iscritti | la nuova campagna a Bologna
Il Partito Democratico ha avviato una nuova campagna coinvolgendo circoli e iscritti a Bologna. Il segretario del partito ha illustrato le quattro fasi del progetto, che iniziano nella città e proseguono in altre aree. La prima fase prevede incontri e iniziative sul territorio, mentre le successive saranno dedicate alla diffusione di materiali e alla mobilitazione degli iscritti. L’obiettivo è rafforzare la presenza del partito locale attraverso un piano strutturato e capillare.
Il segretario Enrico Di Stasi spiega la 4 fasi del progetto, che parte dalla città e arriva in Appennino . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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