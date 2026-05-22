Ho la glicemia leggermente alta | devo mettermi a dieta?

Durante un controllo di routine durante la gravidanza, è stata rilevata una glicemia leggermente superiore alla norma, anche se il test da carico di glucosio è risultato nei parametri. La paziente si chiede se debba iniziare una dieta a causa di questa condizione. Non sono stati indicati altri sintomi o alterazioni nei valori degli esami, e si tratta di un episodio isolato. La decisione su eventuali modifiche alimentari dovrà essere presa in base a ulteriori valutazioni mediche.

Salve dottore, durante i classici esami del sangue per la gravidanza mi hanno mi hanno trovato la glicemia leggermente alta, ma il test da carico di glucosio era nella comunque norma. In questo caso è necessario una dieta particolare per evitare il diabete gestazionale o posso stare tranquilla? Buongiorno signora, non sapendo il valore della glicemia mi limiterò a rispondere in modo generale. Generalmente chi ha una curva glicemica eseguita tra 24 e 28 settimane negativa ha circa il 5% di probabilità di averlo successivamente. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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