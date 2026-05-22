GDPR la tua scuola è in regola? Scarica la nostra checklist
Una nuova guida permette alle scuole di controllare se rispettano le norme sulla protezione dei dati personali. La checklist fornisce un elenco di controlli necessari per verificare la conformità alle regole stabilite dal GDPR. Include aspetti come la corretta informativa agli studenti e ai genitori, le procedure di consenso e la gestione delle autorizzazioni. La guida si rivolge a istituzioni scolastiche che vogliono assicurarsi di essere aggiornate e conformi alla normativa vigente. È disponibile per il download online.
Il modello consente all’Istituzione scolastica di verificare la presenza e l’aggiornamento dei principali presìdi organizzativi: informative, autorizzazioni al trattamento, registro dei trattamenti, nomine dei responsabili esterni, procedure per la gestione del data breach, misure di sicurezza, pubblicazioni sul sito, trattamento di immagini e video, gestione dei dati relativi ad alunni con disabilità, DSA e BES.. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Sullo stesso argomento
Carta di credito e Istituzione scolastica, scarica: regolamento, determina, delibera Consiglio istituto, appendice operativa e checklistIn arrivo giorno 13 di marzo Un intervento sulla nostra rivista “Gestire la scuola” sull’utilizzo della Carta di Credito nelle Istituzioni...