GDPR la tua scuola è in regola? Scarica la nostra checklist

Una nuova guida permette alle scuole di controllare se rispettano le norme sulla protezione dei dati personali. La checklist fornisce un elenco di controlli necessari per verificare la conformità alle regole stabilite dal GDPR. Include aspetti come la corretta informativa agli studenti e ai genitori, le procedure di consenso e la gestione delle autorizzazioni. La guida si rivolge a istituzioni scolastiche che vogliono assicurarsi di essere aggiornate e conformi alla normativa vigente. È disponibile per il download online.

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