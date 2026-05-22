Durante l’ultima puntata di Dritto e Rovescio, il conduttore ha affrontato il tema del grande clamore mediatico che circonda il caso di Garlasco. Ha ricordato come il pubblico si sia spesso mostrato interessato a dettagli e aspetti legati alla vicenda, anche attraverso riferimenti a comportamenti e atteggiamenti di alcuni protagonisti. La discussione si è concentrata sui mutamenti culturali e tecnologici che hanno influenzato la copertura mediatica di eventi giudiziari di grande risonanza.

Nel corso dell’ultima puntata di Dritto e Rovescio, il conduttore Paolo Del Debbio ha proposto una riflessione sul forte interesse mediatico che continua a circondare il delitto di Garlasco, soffermandosi sui cambiamenti culturali e tecnologici intervenuti negli ultimi decenni. Il paragone con il Postalmarket. Durante il dibattito in studio, al quale partecipava anche Vittorio Feltri, Del Debbio ha richiamato i ricordi della propria generazione: «Io vengo da una generazione dove noi ci eccitavamo guardando il catalogo di Postalmarket perché c’erano alcuni reggiseni, alcune mutandine.». Feltri è intervenuto scherzosamente replicando: «Io anche adesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, Del Debbio shock: “Ci eccitavamo così”. Il pubblico senza parole

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