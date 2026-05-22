In Veneto, il leader di Forza Italia è stato confermato con un’acclamazione durante un’assemblea regionale. La nomina coinvolge anche nuovi membri che entreranno nel direttivo del partito. La presenza di questa nuova guida e dei componenti appena elettti potrebbe avere effetti sulle strategie future alle amministrative regionali. La riunione si è conclusa con l’approvazione del nuovo assetto, mentre non sono stati forniti dettagli sui nomi dei rappresentanti nominati o sulle modalità di coinvolgimento nelle prossime sfide elettorali.

? Punti chiave Come influenzerà la nuova leadership le prossime elezioni amministrative venete?. Chi sono i nuovi esponenti che entreranno nel direttivo regionale?. Quali misure concrete proporrà il partito per sostenere le imprese locali?. Perché la gestione autonoma delle province è stata fondamentale per Tosi?.? In Breve Paola Boscaini coordina il movimento con 7.000 iscritti distribuiti nel Veneto.. Il congresso a Padova ha visto la partecipazione di circa 500 tesserati.. L'agenda regionale punta su economia, sanità e infrastrutture per le comunità locali.. Obiettivo strategico è il consolidamento del consenso per le elezioni del 2027.. Flavio Tosi è stato eletto segretario regionale di Forza Italia durante il congresso tenutosi giovedì sera presso l’hotel Best Western Plus Net Tower di Padova, davanti a circa cinquecento tesserati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forza Italia in Veneto: Tosi guida il partito con l’acclamazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Forza Italia: Zangrillo guida il partito per conto di Marina? Domande chiave Chi è il vero mediatore tra i leader locali e Arcore? Come influisce la missione di Zangrillo sulle tensioni in Campania? Perché il...

Forza Italia, Barelli: “La guida di un partito spetta a chi ne fa parte”ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ruolo della famiglia Berlusconi nel partito Il capogruppo alla Camera di Forza Italia, Paolo Barelli, ha commentato il...

Fine vita, Lombardia e Veneto ci riprovano. Le mosse di Zaia e Forza Italia agitano il centrodestra x.com

Forza Italia. Tosi eletto segretario regionale: Partito unito e radicato(fi.to) Forza Italia in Veneto riparte da Flavio Tosi. L’europarlamentare ed ex sindaco di Verona è stato eletto per acclamazione segretario regionale del partito nel corso del congresso regionale svo ... giornaleadige.it

Tosi eletto per acclamazione segretario regionale di FI in VenetoL'europarlamentare Flavio Tosi è stato eletto ieri sera a Padova segretario regionale del Veneto di Forza Italia. L'elezione è avvenuta per acclamazione. Forza Italia in Veneto è unita e cresce - dic ... ansa.it