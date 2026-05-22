Forte scossa di terremoto ancora lì! Trema tutto il mare

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 ha interessato la regione marittima della Papua Nuova Guinea, colpendo il bacino di Manus nel Mar di Bismarck. L’evento sismico è stato avvertito nelle aree circostanti e ha causato il tremolio di terra e mare. Non sono stati segnalati danni o feriti immediati, ma l’evento ha suscitato preoccupazione tra le popolazioni residenti nella zona. La rete sismica ha registrato la sequenza del terremoto e sono in corso le verifiche sui possibili effetti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito ancora una volta la regione marittima della Papua Nuova Guinea, facendo tremare il bacino di Manus nel Mar di Bismarck. Il sisma è stato registrato dai sismografi dell’ INGV alle 20:08 ora locale, corrispondenti alle 12:08 in Italia. Secondo i dati ufficiali diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’ipocentro del terremoto è stato localizzato a circa 59 chilometri di profondità sotto la superficie marina. Nonostante l’intensità della scossa, la profondità dell’evento e la posizione in mare aperto fanno escludere, al momento, conseguenze rilevanti o rischi di tsunami. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Forte scossa di terremoto, ancora lì! Trema tutto il mare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Palermo: forte scossa di terremoto tra Calabria e Sicilia Sullo stesso argomento Forte scossa di terremoto, magnitudo 6: trema tutto!Il sole era già alto nel cielo e la giornata sembrava scorrere con la solita tranquilla routine quotidiana. Scossa di terremoto in Italia, trema tuttoNelle ore notturne, quando la maggior parte delle persone riposa e l’attenzione collettiva si abbassa, anche una vibrazione contenuta può risultare... Forte scossa di terremoto nei Campi Flegrei, l'Ingv: Attività di monitoraggio intensificate ift.tt/cGlXtHf x.com Napoli si sveglia con il terremoto: forte scossa ai Campi Flegrei avvertita in tutta la provinciaNapoli si è risvegliata ancora una volta sotto la minaccia del bradisismo. Alle 5.50 di oggi giovedì 21 maggio 2026 una forte scossa di terremoto di magnitudo ... cronachedellacampania.it Il Comitato di Ricerca sui Terremoti del Giappone avverte il pubblico di Prepararsi a un altro grande terremoto - Un scivolamento lento con un epicentro in movimento che accumula energia è stato osservato dal terremoto del 20 aprile ad Aomori. Lo stesso f reddit Terremoto, scossa magnitudo 4.4 a Campi Flegrei avvertita in tutti i quartieri di NapoliHa avuto come epicentro i Campi Flegrei e una magnitudo pari a 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area, la scossa di terremoto registrata in una vasta area del ... tg24.sky.it