EasyJet | buco di 552 milioni per il carburante e crisi in Medio Oriente

EasyJet ha registrato una perdita di 552 milioni di euro, principalmente a causa dei costi crescenti del carburante. La crisi in Medio Oriente ha contribuito a un aumento dei prezzi del carburante, influenzando i conti della compagnia. Inoltre, le prenotazioni per l’estate sono diminuite rispetto allo scorso anno, con un calo che si riflette sui ricavi. La situazione in Iran e le tensioni nella regione hanno portato a variazioni nei prezzi dei voli e a una riduzione della domanda da parte dei clienti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come influenzerà il conflitto in Iran i prezzi dei voli EasyJet?. Perché le prenotazioni estive sono crollate rispetto all'anno scorso?. Quali strategie userà la compagnia per recuperare i 552 milioni persi?. Come cambieranno le rotte verso l'Italia dopo gli investimenti a Linate?.? In Breve Investimento di 30 milioni di sterline per gli scali di Milano Linate e Roma Fiumicino.. Fatturato easyJet Holidays in crescita del 30% nonostante il calo delle prenotazioni estive.. Kenton Jarvis conferma strategie di hedging per coprire i costi stagionali del carburante.. Prenotazioni al 58% rispetto al 77% registrato nello stesso periodo dell'anno scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - EasyJet: buco di 552 milioni per il carburante e crisi in Medio Oriente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento F1, il buco da 100 milioni: crisi in Medio Oriente e il nuovo pianoL’instabilità politica in Medio Oriente costringe la Formula 1 a una drastica ristrutturazione del calendario, con l’annullamento dei Gran Premi di... Crisi in Medio Oriente, scatta il razionamento del carburante a Milano Linate: voli a rischioAttivato il regime di urgenza tramite Notam: a Linate forniture ridotte fino al 9 aprile, ecco quali voli rischiano disagi e chi avrà la precedenza... EasyJet, perdita ante imposte semestrale sale a 552 milioni di sterline con impatto costi carburanteLa compagnia aerea low-cost britannica EasyJet ha registrato una perdita ante imposte di 552 milioni di sterline nel primo semestre, in linea con ... teleborsa.it Per easyJet perdita lorda di 552 milioni di sterline in 6 mesiIl gruppo easyJet chiude il primo semestre dell'esercizio con una perdita lorda di 552 milioni di sterline (633,97 milioni di euro) in linea con le stime diffuse lo scorso aprile. (ANSA) ... ansa.it