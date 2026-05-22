Donazione immobile ai figli | pro contro e novità fiscali 2026

La donazione di un immobile ai figli rappresenta un gesto che consente di trasferire la proprietà di una casa, un appartamento o un terreno durante la vita del donante. Questa operazione comporta diverse implicazioni fiscali e legali, con vantaggi e svantaggi che variano a seconda delle circostanze. A partire dal 2026, sono previste alcune novità normative e fiscali che potrebbero influenzare le modalità e i costi di questi trasferimenti.

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Donare un immobile ai propri figli è una delle scelte più significative che un genitore possa fare: permette di trasferire la proprietà di una casa, un appartamento o un terreno mentre si è ancora in vita, anticipando di fatto la successione. Un atto generoso, ma tutt’altro che privo di implicazioni. Con la riforma fiscale entrata in vigore il 1° gennaio 2026, il quadro normativo è cambiato in modo rilevante. Ecco tutto quello che bisogna sapere prima di procedere. Come funziona la donazione di un immobile La donazione è un contratto con cui il donante trasferisce gratuitamente un bene al donatario. Nel caso di un immobile, si distinguono due modalità principali: Donazione diretta: il genitore è già proprietario dell’immobile e lo trasferisce direttamente al figlio. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Donazione immobile ai figli: pro, contro e novità fiscali 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Multi SubShe Walked Away… And He Finally Lost Control! Sullo stesso argomento Cedolino della pensione di maggio 2026: date, conguagli fiscali e novità per i pensionatiIl cedolino della pensione rappresenta per oltre 16 milioni di italiani lo strumento principale per verificare l'importo erogato mensilmente... Famiglie senza figli: tutti i bonus e le agevolazioni fiscali disponibili nel 2026Quando si parla di aiuti economici alle famiglie, l’attenzione si concentra spesso sui nuclei con figli. Donare casa ai figli, ecco quando si rischia l’accusa di evasione fiscaleAnche nelle donazioni verso i figli si deve fare molta attenzione perchè se il figlio rivende subito l'immobile il Fisco può sospettare che si tratti di una simulazione per non pagare le tasse. money.it Donazione da padre a figliSono vedovo e vorrei fare una donazione ai miei figli derivante dalla vendita di un immobile. Un bonifico con causale specifica della provenienza è sufficiente o serve altro? corriere.it