Contributi per i centri estivi bocciata la proposta di FdI il Pd | Servono misure stabili non occasionali

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Cesena ha espresso la propria posizione sulla questione dei contributi destinati ai centri estivi, commentando la bocciatura della proposta di Fratelli d’Italia. Il Pd ha ribadito che sono necessarie misure stabili e programmabili, piuttosto che interventi occasionali o emergenziali. In particolare, il gruppo ha evidenziato come le politiche di sostegno alla scuola debbano essere strutturali e durature, distinguendosi da iniziative temporanee e singole.

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“Il gruppo consiliare Pd di Cesena sottolinea la differenza fondamentale tra politiche strutturali per la scuola e interventi occasionali o “una tantum”. Il consiglio comunale, nella seduta di ieri, ha bocciato la mozione presentata da FdI che proponeva contributi occasionali (solo per l’anno in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Estate 2026, scatta il bando per i centri estivi: ecco come ottenere i contributi #CentriEstivi a #Cagliari (3-17 anni), nuovo albo triennale dei gestori. Approvato l'elenco di 38 operatori per il periodo 2026-2028. Più offerta per le #Famiglie residenti per accedere a eventuali contributi pubblici. x.com Centri estivi, raddoppiano i contributi per le famiglieHanno aderito sei realtà, il Comune copre le rette con 10 euro settimanali per ogni bambino, aiuti ulteriori ai minori con disabilità La giunta comunale di Bertinoro ha varato una serie di misure ... ilrestodelcarlino.it Bonus centri estivi, quando verrà erogato e a chi spetterà nel 2026Il bonus centri estivi 2026 è un sostegno significativo per le famiglie italiane, in particolare per quelle con figli in età scolare. finanza.com