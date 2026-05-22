Consiglio dei ministri conferma taglio accise

Da tv2000.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei ministri si riunisce oggi per affrontare diversi provvedimenti, tra cui la proroga del taglio delle accise su benzina e gasolio. Questa misura, che aveva ricevuto una prima estensione il 2 maggio, sta per scadere e il governo dovrà decidere se confermarla o meno. L’attenzione è rivolta proprio a questa decisione, che riguarda direttamente il settore dei carburanti e i consumatori. La riunione si svolge in un momento di attenzione particolare su questioni economiche e politiche.

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C’è attesa per il Consiglio dei ministri di oggi, che dovrà prorogare, fra le altre cose, il taglio delle accise su benzina e gasolio, ormai prossimo alla scadenza dopo la proroga dello scorso 2 maggio. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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