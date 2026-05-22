Che cos’è la Triple Crown motorsport? Scopri il prestigioso Indy 500 e altre gare

La Triple Crown del motorsport è composta da tre gare storiche e molto seguite: l'Indianapolis 500, la 24 Ore di Le Mans e la 24 Ore di Daytona. L’Indianapolis 500 si svolge ogni anno nel mese di maggio e attira piloti e appassionati da tutto il mondo. La competizione si tiene su un circuito ovalizzato di circa 4 km, con una gara di 500 miglia. La sua storia risale al 1911 e rappresenta uno degli eventi più prestigiosi nel settore.

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