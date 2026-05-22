Barbara De Nuntis, attrice, giornalista e podcaster, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo percorso personale e professionale. Ha descritto come il bisogno di amore, la ricerca della perfezione e il desiderio di libertà abbiano influenzato le sue scelte. Durante la conversazione, ha condiviso dettagli sulla sua vita e sui progetti futuri, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza di vita e sulle motivazioni che l’hanno portata a dedicarsi anche alla conduzione e alla scrittura.

Ci sono persone che attraversano il mondo dello spettacolo inseguendo la visibilità. E poi ci sono donne che, invece, attraversano la vita cercando qualcosa di molto più difficile: autenticità. Come nel caso di Barbara De Nuntis appartiene a questa seconda categoria. E forse è proprio questo che rende complicato definirla davvero. Attrice, giornalista, autrice, podcaster, volto televisivo. Ma nessuna di queste parole, da sola, riesce a contenerla fino in fondo. Perché Barbara De Nuntis sembra muoversi sempre in uno spazio più intimo, quasi invisibile. Uno spazio in cui il successo non coincide necessariamente con la popolarità, ma con la possibilità di restare fedeli a se stessi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Barbara De Nuntis, l’intervista all’attrice e conduttrice: “La felicità era già nel percorso”

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