A Oleggio la mostra fotografica La bellezza dell' invisibile di Alessandra Franzè

Da novaratoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le fotografie, rigorosamente in bianco e nero, di Alessandra Franzè ci portano nelle strade, nel cuore della vita urbana e quotidiana. La Street Photography è l'arte di cogliere la verità del momento e Alessandra si muove con discrezione, trasformando l'anonimo passante in un soggetto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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