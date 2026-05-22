A Oleggio la mostra fotografica La bellezza dell' invisibile di Alessandra Franzè
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Le fotografie, rigorosamente in bianco e nero, di Alessandra Franzè ci portano nelle strade, nel cuore della vita urbana e quotidiana. La Street Photography è l'arte di cogliere la verità del momento e Alessandra si muove con discrezione, trasformando l'anonimo passante in un soggetto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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