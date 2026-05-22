A Oleggio la mostra fotografica La bellezza dell' invisibile di Alessandra Franzè

Le fotografie, rigorosamente in bianco e nero, di Alessandra Franzè ci portano nelle strade, nel cuore della vita urbana e quotidiana. La Street Photography è l'arte di cogliere la verità del momento e Alessandra si muove con discrezione, trasformando l'anonimo passante in un soggetto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: mostra fotografica di antonio schiavano la bellezza oltre lo specchio?