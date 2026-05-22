22 maggio 2010 la notte eterna dell’Inter | 16 anni fa il Triplete entrava nella leggenda

Da internews24.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 maggio 2010, la squadra nerazzurra conquistò il suo primo Triplete, vincendo la Champions League, il campionato italiano e la coppa nazionale. La finale di Madrid vide l’Inter battere il Bayern Monaco con un risultato di 2-0, grazie alle reti di Samuel e Milito. La vittoria rappresentò la prima volta in assoluto che una squadra italiana ottenne questo traguardo in una sola stagione. La notte di quella finale è ricordata come uno dei momenti più importanti nella storia del club.

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di Alberto Petrosilli Da Madrid al cuore dei tifosi: il capolavoro di José Mourinho del 2010 che ha cambiato la storia nerazzurra per l’eternità. Ci sono date che nel calcio non rappresentano soltanto una vittoria. Diventano memoria collettiva, emozione pura, identità. Per il popolo nerazzurro il 22 maggio 2010 è tutto questo. Sono passati 16 anni da quella notte magica di Madrid, dalla conquista della Champions League contro il Bayern Monaco, dall’ultima volta in cui l’Inter ha alzato al cielo d’Europa la coppa più importante. Una notte che ancora oggi vive negli occhi e nel cuore di milioni di interisti. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Al Santiago Bernabeu, la squadra guidata da José Mourinho completò un’impresa irripetibile: vincere Scudetto, Coppa Italia e Champions League nella stessa stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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