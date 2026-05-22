Il 22 maggio 2010, la squadra nerazzurra conquistò il suo primo Triplete, vincendo la Champions League, il campionato italiano e la coppa nazionale. La finale di Madrid vide l’Inter battere il Bayern Monaco con un risultato di 2-0, grazie alle reti di Samuel e Milito. La vittoria rappresentò la prima volta in assoluto che una squadra italiana ottenne questo traguardo in una sola stagione. La notte di quella finale è ricordata come uno dei momenti più importanti nella storia del club.

di Alberto Petrosilli Da Madrid al cuore dei tifosi: il capolavoro di José Mourinho del 2010 che ha cambiato la storia nerazzurra per l’eternità. Ci sono date che nel calcio non rappresentano soltanto una vittoria. Diventano memoria collettiva, emozione pura, identità. Per il popolo nerazzurro il 22 maggio 2010 è tutto questo. Sono passati 16 anni da quella notte magica di Madrid, dalla conquista della Champions League contro il Bayern Monaco, dall’ultima volta in cui l’Inter ha alzato al cielo d’Europa la coppa più importante. Una notte che ancora oggi vive negli occhi e nel cuore di milioni di interisti. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Al Santiago Bernabeu, la squadra guidata da José Mourinho completò un’impresa irripetibile: vincere Scudetto, Coppa Italia e Champions League nella stessa stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - 22 maggio 2010, la notte eterna dell’Inter: 16 anni fa il Triplete entrava nella leggenda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Her family drained her dry and killed her, reborn she made them pay dearly

Sullo stesso argomento

Morto a 69 anni Evaristo Beccalossi, leggenda dell’Inter(Adnkronos) – Calcio in lutto: è morto oggi, mercoledì 6 maggio, Evaristo Beccalossi.

Messi nella storia dell’Inter Miami: cosa ha fatto il fuoriclasse argentino nella notte!?Locatelli Juve, la missione del centrocampista dopo la delusione con l’Italia: pronto il rinnovo in bianconero! Alisson Santos non ha dubbi: «Il...

Il 22 maggio 2010 l’Inter conquista la sua 3° Champions League, diventando la 1° squadra italiana nella storia, a fare il Triplete, vincendo nella stessa stagione Scudetto, Coppa Nazionale e Champions. Legend #inter #Triplete2010 #22maggio2010 @Int x.com

Materazzi ricorda il 22 maggio 2010: Il Triplete è la storia dell'InterIl 22 maggio è una data speciale per l'Inter perché coincide con la conquista della Champions League e con il completamento della leggenda del Triplete. Una serata che il popolo nerazzurro ricorderà p ... msn.com

Inter-Schalke, Quarti di finale di Champions League 2010/11. Quella volée di Stankovic vive ancora gratis nella mia testa reddit

Inter, Materazzi: 22 maggio 2010, la notte eterna. La nostra storia: per sempre parte di meIl post dell'ex nerazzurro che festeggia un anniversario importante per la storia del club: la vittoria del Triplete nel 2010 la sera del 22 magio ... msn.com