Domenica 24 maggio 2026 alle 17:00 si gioca West Ham contro Leeds. Il West Ham ha evitato la retrocessione con una giornata di anticipo, nonostante la sconfitta a Newcastle, la terza consecutiva. La squadra si salva grazie alla sconfitta del Tottenham contro il Chelsea, avvenuta a metà settimana.

Il West Ham si è risparmiato l’onta della retrocessione con una giornata d’anticipo non per meriti propri, vista la sconfitta subita a Newcastle, la terza di fila, ma grazie alla sconfitta del Tottenham contro il Chelsea a metà settimana. Avrà comunque bisogno di un piccolo miracolo per evitare di giocare in Championship per la prima. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - West Ham-Leeds (domenica 24 maggio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

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