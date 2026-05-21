Vicenza architetto condannato | tentata corruzione su perizia immobiliare

Un architetto è stato condannato per aver tentato di corrompere un perito immobiliare al fine di alterare le stime sui valori di un immobile. Le indagini hanno accertato che sono state avanzate offerte di denaro per influenzare le valutazioni ufficiali. Le autorità hanno ricostruito come siano stati organizzati i tentativi di manipolare le perizie, ma i dettagli specifici sulle cifre offerte non sono stati resi pubblici. La vicenda riguarda la modifica di dati tecnici ufficiali in ambito immobiliare.

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? Domande chiave Come sono stati orchestrati i tentativi di manipolare le stime immobiliari?. Quale cifra è stata offerta per modificare i valori tecnici ufficiali?. Perché la difesa ha contestato la natura del reato contestato?. Quali rischi comporta questa vicenda per la trasparenza delle aste locali?.? In Breve Tentativo di corruzione avvenuto nel gennaio 2020 a Mussolente per 20 mila euro.. Giudice Filippo Lagrasta riqualifica il reato da tentata concussione a istigazione alla corruzione.. Difesa degli avvocati Canilli e Prencipe in attesa del ricorso in appello.. Sentenza prevede anche il risarcimento danni per la parte civile coinvolta.. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vicenza, architetto condannato: tentata corruzione su perizia immobiliare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PERIZIA PILOTATA, CONDANNATO ARCHITETTO CONSULENTE DEL TRIBUNALE | 20/05/2026 Sullo stesso argomento Corruzione tentata: 100 euro offerti ai CarabinieriUn conducente straniero, fermato dai carabinieri a Comacchio alla guida di un autocarro, ha tentato di corrompere gli agenti offrendo 100 euro per... Ordigni al bar, “U Mamma” assolto ma condannato per tentata estorsione e stalkingArriva il verdetto nel processo con rito abbreviato per i fatti del 2024 e che vedevano imputati il 60enne di Presicce-Acquarica, anche per spaccio,...