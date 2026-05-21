Viaggiare è arrivare senza fatiche

Recentemente si è diffusa la notizia che tutti gli ascensori che collegano i binari alla stazione di Piacenza siano rimasti fuori servizio per diversi mesi. La situazione ha sollevato diverse preoccupazioni tra i pendolari, che devono affrontare lunghe scalinate o percorsi alternativi per raggiungere i treni. La mancanza di mezzi di accesso agevoli si verifica in un momento in cui la mobilità e il trasporto pubblico sono al centro dell'attenzione. La questione riguarda la gestione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie.

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Moroni Ci domandiamo come sia possibile (è notizia di questi giorni) che tutti gli ascensori di accesso ai binari della stazione di Piacenza siano fuori uso da mesi. Pazienza (si fa per dire.) per i giovani che possono fare le scale, ma vogliamo parlare di anziani, famiglie con bagagli e soprattutto di persone con disabilità alle quali viene negato ogni tipo di servizio che possa alleviare le loro problematiche. Un’azienda di stato (le Ferrovie non sono private!), pagata con i soldi delle nostre tasse, che ad ogni piè sospinto pubblicizza e millanta le mirabolanti velocità dei Frecciarossa, non dovrebbe cadere in tali disservizi. Voi che ne dite? Ettore Fittavolini, Piacenza Ettore Fittavolini, amico di lunga data e affezionato corrispondente di Vita da pendolare, al termine della sua mail chiede cosa si possa dire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Viaggiare è arrivare senza fatiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Leggi anche: Viaggiare informati per viaggiare sicuri: l’importanza del counselling per il viaggiatore internazionale Mediterraneo in primavera: il segreto per viaggiare senza folla? Cosa sapere Viaggi in Andalusia, Provenza e Peloponneso tra aprile e giugno con temperature fino a 26 gradi. #Chivu: Ci siamo meritati di vincere uno scudetto, di arrivare in finale, di mantenere la lucidità, non dobbiamo avere l’ossessione ma essere sereni, avere il sorriso sulle labbra, con la voglia di divertirsi senza perdere l'entusiasmo che ci ha contraddistinto x.com Viaggiare senza aereo dall'Italia: le destinazioni più belle da segnarsi subitoIl gruppo WhatsApp delle vacanze è un bollettino di guerra: ritardi, cancellazioni, valigie disperse nello scalo sbagliato. Voi, nel frattempo, avete iniziato a guardarvi con sospetto il gate ... grazia.it Viaggiare senza rinunce, come il pagamento a rate trasforma le vacanzeLa voglia di partire non conosce crisi. Nonostante l’incertezza economica che caratterizza questi anni, gli italiani continuano a considerare la vacanza un bisogno irrinunciabile, non più un semplice ... siviaggia.it