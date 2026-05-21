Vela Kimbo caffé ufficiale dell' America' s Cup

Kimbo, marchio napoletano noto per il suo caffè, è stato annunciato come fornitore ufficiale di caffè per la Louis Vuitton 38ª America's Cup che si svolge a Napoli. La partnership prevede la fornitura di caffè durante l’evento, che coinvolge diverse imbarcazioni e team internazionali. La competizione si tiene nel porto partenopeo, attirando partecipanti e spettatori da vari paesi. La presenza di Kimbo in questa manifestazione rappresenta un collegamento tra il marchio e il mondo della vela di livello internazionale.

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Kimbo, iconico marchio napoletano del caffè e ambasciatore dell’autentico espresso italiano nel mondo, è Official Coffee della Louis Vuitton 38ª America’s Cup Naples. lo scrive l'azienda. La tappa di Cagliari, dal 21 al 24 maggio 2026, rappresenta il primo appuntamento ufficiale della regata ed. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Vela, Kimbo caffé ufficiale dell'America's CupKimbo, iconico marchio napoletano del caffè e ambasciatore dell’autentico espresso italiano nel mondo, è Official Coffee della Louis Vuitton 38ª America’s Cup Naples. lo scrive l'azienda. La tappa di ... adnkronos.com Kimbo a bordo dell'America's cup, sarà il caffé ufficialeKimbo, storica azienda napoletana fondata nel 1963, sarà Official Supplier e caffè ufficiale della Louis Vuitton 38ª America’s Cup grazie all’accordo con America’s Cup Partnership. La partnership ... ilmattino.it