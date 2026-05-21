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Oggi si susseguono aggiornamenti in tempo reale sul calciomercato, con molte trattative e voci di trasferimenti. La sessione estiva, considerata il periodo più intenso per il mercato dei trasferimenti, sta entrando nel vivo. La redazione di Calcio News24 fornisce notizie aggiornate ora dopo ora, coprendo tutte le novità relative a acquisti, cessioni e possibili mosse delle squadre. Le trattative coinvolgono giocatori di varie nazionalità e club di diversi campionati, creando grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori.

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