La quarta stagione di The White Lotus sarà ambientata sulla Costa Azzurra, in Francia, e questa volta la serie di HBO sceglie una location diversa rispetto alle stagioni precedenti. Il cast include un numero maggiore di attori rispetto al passato, con alcuni di essi considerati tra i più noti del settore. La produzione si svolgerà in un contesto che combina paesaggi costieri e ambienti esclusivi, caratteristici della regione. La narrazione si concentrerà su nuove trame ambientate in questa destinazione turistica di lusso.

The White Lotus torna, e questa volta lo fa in grande stile sulla Costa Azzurra. La quarta stagione della serie di punta di HBO sposta la sua iconografica insegna alberghiera in Francia, con un cast che si preannuncia come il più numeroso e stellare di sempre. Dopo Hawaii, Italia e Tailandia, Mike White ha scelto il Festival di Cannes come cuore pulsante della nuova stagione. La sinossi ufficiale è chiara: la storia seguirà un nuovo gruppo di ospiti e dipendenti del White Lotus nel corso di una settimana durante il festival cinematografico più glamour del mondo. L’idea è nata da un episodio reale: un incontro con un cameriere e un maître d’ in un ristorante di Cannes ha convinto White e il produttore esecutivo David Bernad di aver trovato la location perfetta al punto da cancellare tutti gli altri scouting già programmati. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - The White Lotus 4: cast, location e trame dalla Costa Azzurra

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The White Lotus Season 4 Full Cast Reveal

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