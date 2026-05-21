Un terremoto ha colpito una regione italiana, causando il blocco delle persone nelle proprie abitazioni. La scossa ha generato scompiglio e paura, portando le autorità a intervenire per gestire la situazione. Sono stati diffusi video che mostrano i momenti immediatamente successivi al movimento tellurico, con cittadini ancora sotto shock e alcune abitazioni che hanno subito danni. La protezione civile ha avviato le verifiche per valutare eventuali rischi e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

È quel tipo di risveglio che non si dimentica: il buio ancora addosso, un rumore sordo che sembra arrivare dal pavimento, poi la casa che si muove come se fosse diventata improvvisamente leggera. Per alcuni è un attimo, per altri è un’eternità. E in mezzo, lo stesso pensiero: “sta succedendo davvero”. In pochi secondi la normalità si spezza. C’è chi balza giù dal letto, chi afferra il telefono con le mani che tremano, chi cerca i figli, chi resta fermo a ascoltare il ruggito della terra. Fuori, nelle strade, si incrociano sguardi che non hanno bisogno di parole: paura, incredulità, attesa. Solo dopo, con le prime conferme, la cornice si definisce: è un terremoto avvenuto all’alba nell’area dei Campi Flegrei, con scossa avvertita nettamente anche in diversi quartieri di Napoli. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terremoto in Italia, bloccati in casa dopo la scossa: polizia costretta a intervenire (VIDEO)

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TERREMOTO IN ITALIA: TREMANO GLI EDIFICI. PAURA PER LA SCOSSA NETTAMENTE AVVERTITA. ECCO I DATI

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