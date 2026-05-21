Tennistavolo paralimpico Il sindaco apre i giochi

Durante la cerimonia di apertura dei Campionati Italiani Paralimpici di tennistavolo, tenutasi ieri al Pala Bcc Romagnolo, il sindaco di Cesena ha scherzato con il pubblico, chiedendo se fosse possibile disputare una partita. La sua richiesta è stata fatta con un sorriso alla fine dell’evento, che ha visto partecipanti provenienti da diverse regioni. L’iniziativa, che si è svolta in un’atmosfera di festa, ha segnato l’apertura ufficiale delle competizioni nazionali dedicate a sportivi con disabilità.

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