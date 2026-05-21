Tennistavolo paralimpico Il sindaco apre i giochi
Durante la cerimonia di apertura dei Campionati Italiani Paralimpici di tennistavolo, tenutasi ieri al Pala Bcc Romagnolo, il sindaco di Cesena ha scherzato con il pubblico, chiedendo se fosse possibile disputare una partita. La sua richiesta è stata fatta con un sorriso alla fine dell’evento, che ha visto partecipanti provenienti da diverse regioni. L’iniziativa, che si è svolta in un’atmosfera di festa, ha segnato l’apertura ufficiale delle competizioni nazionali dedicate a sportivi con disabilità.
"Prima di salutare vorrei disputare una partita anch’io, si può?". Lo ha chiesto col sorriso il sindaco di Cesena Enzo Lattuca a conclusione della cerimonia inaugurale dei Campionati Italiani Paralimpici iniziati ieri al Pala Bcc Romagnolo. La sfida è stata raccolta senza indugi da Paolo Puglisi, vice presidente della Federazione Italiana Tennistavolo. E così, in un amen, il tavolo numero 4 si trasforma nel centro emotivo dell’evento. Da una parte il Comune di Cesena, dall’altra la Federazione. Uniti nell’organizzazione di una manifestazione unica per valori e inclusione. Ad arbitrare la sfida, con rigore e ironia, c’era Salvo Palermo, il giudice effettivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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