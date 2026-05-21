Tempesta d’amore anticipazioni settimanali dal 25 al 29 maggio 2026 | futuro inconciliabile per Miro e Greta?

Da superguidatv.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nelle puntate in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 25 al 29 maggio? Scopriamo insieme le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe. Trame settimanali Tempesta d’amore: Miro e Greta, futuro inconciliabile?. Miro prende una decisione che potrebbe cambiare il destino di sua madre Ricarda: il ragazzo decide infatti di organizzare un incontro della donna con l’uomo che ha conosciuto in treno. La donna rivela poi a Greta che Miro desidera dei figli, prendendola alla sprovvista. Greta parla con Miro, e gli confida di amarlo e di voler passare con lui tutta la vita, ma al tempo stesso gli rivela anche di non volere figli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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