Supplenze 2026 | ultime settimane di scuola ecco gli interpelli aperti e la scadenza per la domanda

Nelle ultime settimane di scuola per il 202526, sono state aperte alcune procedure di interpello per le supplenze. La modalità di selezione seguita rimane quella stabilita dall'ordinanza ministeriale n. 882024. Gli interpelli saranno attivati solo quando le graduatorie di riferimento saranno completamente esaurite, ovvero quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare le supplenze proposte. La scadenza per presentare le domande è ancora da definire, mentre le procedure si svolgeranno in modo da coprire eventuali posti vacanti.

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Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GPS 2026, nuovo algoritmo, tabelle titoli e non solo: cosa cambia Supplenze 2026/27, differenza tra aggiornamento GPS e scelta 150 preferenze: quando si è depennati?In questo periodo, il tema delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) sta generando tanti dubbi e timori infondati tra i docenti: è importante fare chiarezza sulla differenza tra le procedur ... orizzontescuola.it Supplenze a scuola, via alle domande online 2026/2027: come presentarleApertura delle graduatorie per migliaia di cattedre a tempo determinato: scadenze, requisiti e regole per le convocazioni. Ecco quali ... quifinanza.it