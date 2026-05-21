Studenti maestri cioccolatieri a Fondi | fase finale di La scuola incontra i sapori del territorio

Da latinatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 22 maggio a Fondi si svolgerà l’evento conclusivo del progetto “La scuola incontra i sapori del territorio”. L’iniziativa si terrà presso il Centro Multimediale Dan Danino Di Sarra e coinvolge studenti che stanno imparando a diventare maestri cioccolatieri. Il progetto è promosso dall’associazione Decant, con il sostegno del Comune di Fondi, della Camera di Commercio di Frosinone e Latina e di Banca Popolare. Durante l’evento verranno presentate le creazioni dei giovani partecipanti.

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Si terrà venerdì 22 maggio a Fondi, presso il Centro Multimediale Dan Danino Di Sarra, l'evento finale del progetto “La scuola incontra i sapori del territorio”, promosso dall’associazione Decant con il patrocinio del Comune di Fondi e della Camera di Commercio Frosinone Latina e Banca Popolare. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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