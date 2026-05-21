Stasera in TV — giovedì 21 maggio 2026

Stasera in TV, giovedì 21 maggio 2026, i principali canali italiani offrono una vasta scelta di programmi. Si potranno seguire film, serie TV, programmi di intrattenimento, notizie e eventi sportivi. La programmazione copre diversi generi, permettendo agli spettatori di scegliere tra diverse opzioni a seconda delle preferenze. Le emittenti hanno preparato un palinsesto ricco e vario, con appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età.

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Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Un futuro aprile. Film - In onda alle 21:30. Film liberamente ispirato all'opera letteraria " Sola con te in un Futuro Aprile " di Margerita Asta e Michela Gargiulo Edita da Fandango Libri. " Un futuro aprile " è storia di perdita e di rinascita. Una delle più sanguinose stragi di mafia che diventa occasione dell'incontro umanissimo e lungamente atteso tra due persone costrette all'impossibile scelta tra il dolore del ricordo e il balsamo dell'oblio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stasera in TV — giovedì 21 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Giovedì 14 Maggio 2026 Sullo stesso argomento Stasera in TV — giovedì 7 maggio 2026Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento,... Stasera in TV — giovedì 14 maggio 2026Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento,... Stasera in tv giovedì 14 maggio: Il sapore del successoEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 14 maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma. 2anews.it #staseraintv: la #guidatv ai film in prima serata oggi, giovedì 7 maggio. x.com Qualcun altro sente la mancanza di tutto il paese che guarda insieme i programmi TV e ne parla il giorno dopo? reddit Guida tv giovedì 14 maggio 2026: cosa vedere stasera in tvEcco quello che c'è da vedere questa sera in tv giovedì 14 maggio 2026 sui principali canali Rai, Mediaset, Sky, Discovery e La7 ... dituttounpop.it