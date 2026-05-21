Sisma ricostruzione e promesse | Avanti fino all’ultimo cantiere
Il 20 maggio 2012, alle 2:03 di notte, un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito l’area, causando danni e distruzioni. Marco Vincenzi, all’epoca assessore ai lavori pubblici in una città vicino, si trovava sul posto. Da allora si è avviata una lunga fase di ricostruzione, con promesse di interventi e miglioramenti. Le operazioni di ripristino sono proseguite nel tempo, con l’obiettivo di completare i lavori in tutti i cantieri aperti.
Il 20 maggio del 2012, alle 02:03 del mattino la terra trema, magnitudo 5.9. Marco Vincenzi è assessore ai lavori pubblici a Bondeno. "In Emilia il terremoto? Eravamo sotto choc". Non qui, non da noi. Persero la vita 27 persone, 45mila sfollati. Era sindaco a Bondeno Alan Fabbri, uno a fianco all’altro in giro per il paese, attoniti. "Sono di Stellata, le statue davanti alla chiesa erano franate, sgretolate. Dentro, un disastro. La chiesa non è ancora finita, speriamo di riuscire ad aprire le porte per Natale. Vedremo", la speranza di Vincenzi ancora oggi in giunta. Manca all’appello anche la chiesa di San Giovanni, a Bondeno, e devono essere fatti i lavori al municipio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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