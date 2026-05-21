Sisma ricostruzione e promesse | Avanti fino all’ultimo cantiere

Il 20 maggio 2012, alle 2:03 di notte, un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito l’area, causando danni e distruzioni. Marco Vincenzi, all’epoca assessore ai lavori pubblici in una città vicino, si trovava sul posto. Da allora si è avviata una lunga fase di ricostruzione, con promesse di interventi e miglioramenti. Le operazioni di ripristino sono proseguite nel tempo, con l’obiettivo di completare i lavori in tutti i cantieri aperti.

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Il 20 maggio del 2012, alle 02:03 del mattino la terra trema, magnitudo 5.9. Marco Vincenzi è assessore ai lavori pubblici a Bondeno. "In Emilia il terremoto? Eravamo sotto choc". Non qui, non da noi. Persero la vita 27 persone, 45mila sfollati. Era sindaco a Bondeno Alan Fabbri, uno a fianco all’altro in giro per il paese, attoniti. "Sono di Stellata, le statue davanti alla chiesa erano franate, sgretolate. Dentro, un disastro. La chiesa non è ancora finita, speriamo di riuscire ad aprire le porte per Natale. Vedremo", la speranza di Vincenzi ancora oggi in giunta. Manca all’appello anche la chiesa di San Giovanni, a Bondeno, e devono essere fatti i lavori al municipio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sisma, ricostruzione e promesse: "Avanti fino all’ultimo cantiere" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sisma: 53 precari stabilizzati per la ricostruzioneIl governo italiano sta preparando una misura di stabilizzazione per il personale precario coinvolto nella ricostruzione post-sisma, con l’obiettivo... 9 chiese: sbloccati i fondi per la ricostruzione post-sismaUn incontro operativo si è svolto presso l’Arcidiocesi di Pesaro tra monsignor Sandro Salvucci e il senatore Guido Castelli, commissario... Sisma, ricostruzione e promesse: Avanti fino all’ultimo cantiereIl presidente della Regione a Cento ha fatto il punto a 14 anni dalle scosse: Finita la fase dell’emergenza. L’assessore Vincenzi (Bondeno): Chiesa di Stellata chiusa dal 2012, con Fabbri in un pae ... ilrestodelcarlino.it Ricostruzione post sisma 2009 e 2016, ANCE L’Aquila apre il confronto sul futuroA 17 anni dal terremoto del 2009 e a quasi 10 dal sisma del Centro Italia del 2016, ANCE L’Aquila promuove una grande Assemblea Pubblica ... laquilablog.it