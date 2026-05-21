Shamrock Rovers-Sligo Rovers venerdì 22 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Venerdì 22 maggio 2026 alle 21:00 si disputa la partita tra Shamrock Rovers e Sligo Rovers, due squadre della Premier League irlandese. La squadra di casa, nonostante una sconfitta nell’ultimo turno, continua a guidare la classifica. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e si stanno analizzando le quote e i pronostici riguardanti l'incontro. La sfida si svolge allo stadio di proprietà dello Shamrock Rovers, con i tifosi pronti a sostenere le rispettive squadre.

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Nonostante la frenata nell’ultimo turno lo Shamrock Rovers mantiene il primato in Premier League irlandese, ed è quest’oggi impegnato in casa contro lo Sligo Rovers. Gli Hoops sono caduti ancora una volta in trasferta con il minimo scarto, per quello che è il loro terzo KO stagionale: in casa invece marciano spediti con 22 punti fatti su 24 e appena 5. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Shamrock Rovers-Sligo Rovers (venerdì 22 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Shamrock Rovers Captain Roberto Lopes gets a second yellow for a bad foul | LOI Sullo stesso argomento Shamrock Rovers-Sligo Rovers (venerdì 22 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiNonostante la frenata nell’ultimo turno lo Shamrock Rovers mantiene il primato in Premier League irlandese, ed è quest’oggi impegnato in casa contro... Shamrock Rovers-Sligo Rovers (venerdì 22 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/97GbRoC #scommesse #pronostici x.com Shamrock Rovers fans urged to give World Cup bound star ‘send-off he deserves’Pico Lopes will link up with the Cape Verde squad after Friday’s League of Ireland match between Shamrock Rovers and Sligo Rovers. msn.com Shamrock Rovers put out call to families of deceased players ahead of memorialShamrock Rovers want families of deceased former players to get in touch ahead of a special memorial event. The Hoops will stage the memorial prior to their League of Ireland clash with Sligo Rovers ... irishmirror.ie