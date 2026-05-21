San Zeno patrono di Verona i miracoli e i segreti della sua Basilica
Il 21 maggio si celebra la festa di San Zeno, considerato il patrono di Verona. La sua figura religiosa è molto venerata tra i cittadini e la sua basilica rappresenta un punto di riferimento storico e architettonico della città. La chiesa dedicata a San Zeno è nota per le sue opere d’arte e le strutture antiche che testimoniano secoli di storia. Tradizioni locali e riti religiosi accompagnano questa ricorrenza annuale, che coinvolge la comunità veronese. La basilica si trova nel centro storico e attira visitatori e fedeli durante questa giornata.
San Zeno, patrono di Verona, viene celebrato solennemente il 21 maggio ed è una delle figure religiose più amate della città. Nato probabilmente in Nord Africa, visse nel IV secolo e fu l’ottavo vescovo di Verona. A lui viene attribuita la conversione della città al cristianesimo, grazie alla sua. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Byzantine Saints: Hieromartyr Zeno, Bishop of Verona (12 April)
Si informa che domani, in occasione della festa del Patrono di Verona, San Zeno, i nostri uffici resteranno chiusi. Le attività riprenderanno regolarmente venerdì 22 maggio. facebook
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