Rezze e Prelibatezze | nel Cilento appuntamento con la cucina di mare i mercatini e la musica dal vivo

Sabato 23 maggio, a partire dalle 18:30, il Molo Lo Scario di Santa Maria di Castellabate ospiterà la quarta edizione di Rezze e Prelibatezze, un evento dedicato alla cucina di mare del Cilento. Durante la serata saranno presenti mercatini con prodotti locali e musica dal vivo. L’iniziativa si svolge nel contesto di un appuntamento che mette in mostra le specialità gastronomiche della tradizione marinara della zona. L’evento si svolge all’aperto, in una location affacciata sul mare.

Sabato 23 maggio, a partire dalle 18:30, il Molo Lo Scario di Santa Maria di Castellabate ospita la quarta edizione di Rezze e Prelibatezze, serata gastronomica dedicata ai piatti tipici della tradizione marinara cilentana. La manifestazione è promossa dal Comune di Castellabate e dall'ASD Punta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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