Quando riciclare è un’arte Da Frida Kahlo a Lady D Gli scarti diventano ritratti

Al palazzo della Regione è in corso una mostra dedicata alle opere di Agostino Gagliardi, che trasforma materiali di scarto in ritratti e altre creazioni artistiche. La personale mette in evidenza il processo di riciclo come forma di espressione artistica, utilizzando elementi recuperati per realizzare le sue opere. Tra i soggetti rappresentati ci sono figure storiche e culturali di rilievo, come artisti e personaggi noti, reinterpretati attraverso tecniche di riutilizzo creativo dei materiali. La mostra rimane aperta al pubblico fino a una data da definire.

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Arte del riciclo e sostenibilità creativa: in mostra le opere di Agostino Gagliardi al palazzo della Regione. L’arte che nasce dagli oggetti dimenticati e restituisce nuova vita ai materiali di scarto approda in Regione Lombardia con una mostra dedicata alla creatività sostenibile. Protagonista dell’esposizione sarà Agostino Gagliardi, consigliere comunale di Rozzano ed ex funzionario regionale, autore di originali opere realizzate interamente con materiali di recupero. L’evento, intitolato "Arte del Riciclo", nasce con l’obiettivo di valorizzare il riuso artistico come forma di innovazione culturale e sensibilizzazione ambientale. La mostra... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quando riciclare è un’arte. Da Frida Kahlo a Lady D. Gli scarti diventano ritratti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Prato: scarti di tessuto diventano arte per l’inclusioneIl 2 aprile 2026, l’Istituto Comprensivo Gandhi di Prato trasforma la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo in un laboratorio creativo... Mito come identità. Frida Kahlo negli scatti di grandi fotografidi Benedetta Cucci Frida Kahlo è diventata un mito soprattutto a partire dagli anni Ottanta del Novecento, quando la sua arte è stata riscoperta,...