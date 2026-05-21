Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi, 21 maggio 2026, il prezzo del gas all’ingrosso secondo il PSV si attesta a 0,476 euro per Smc. Questo valore rappresenta il costo corrente del gas all’ingrosso sul mercato. Non sono state riportate variazioni rispetto alle giornate precedenti e il dato fornisce un riferimento diretto sul prezzo attuale del gas. La cifra si riferisce alla quotazione ufficiale del mercato all’ingrosso per la giornata odierna.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 21 Maggio 2026, è pari a 0,476 €Smc. Questo dato deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 50,57 €MWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione pari a 1 MWh = 10,7 Smc. Negli ultimi giorni il prezzo del gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) ha mostrato una tendenza moderatamente rialzista rispetto ai valori di inizio mese. Dopo aver toccato un minimo di 42,51 €MWh (0,397 €Smc) il 10 Maggio 2026, il prezzo è progressivamente risalito, superando la soglia dei 50 €MWh nelle ultime sedute. L’incremento degli ultimi giorni (+4,6% rispetto a una settimana fa) riflette dinamiche di mercato legate sia a fattori stagionali sia a possibili tensioni sull’offerta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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